Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den 01./02.10.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten-

Am 01.10.2021, gegen 13:20h, befuhr ein 58-jähriger Barßeler mit seinem Pkw die "Loher Straße" von Godensholt kommend in Richtung Harkebrügge. Aus bislang unbekannten Gründen gerät er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und stößt dort mit dem Fahrzeug eines 62-jährigen Saterländers zusammen. Die beiden Fahrzeuge werden über die Straße geschleudert. Das Fahrzeug des 58-jährigen kommt in einem Straßengraben zum Stillstand. Das Fahrzeug des 62-jährigen wird gegen ein nachfolgendes Fahrzeug einer 51-jährigen aus Barßel geschleudert wodurch diese leicht und ihr 75-jähriger Mitfahrer schwer verletzt werden. Der 58-jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Barßel aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Vor Ort befanden sich neben der Feuerwehr Barßel diverse weitere Rettungskräfte. Alle weiteren Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Betreuung von Angehörigen, die sich zur Unfallstelle begeben hatten, wurde ein Team der "psychosozialen Notfallversorgung" angefordert. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Zur Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Leichtverletzten-

Am 01.10.2021, gegen 23:50h, befuhr ein 67-jähriger Garreler die Abfahrt zur "Ellerbrocker Straße", 26169 Friesoythe. Hier beabsichtigt der 67-jährige nach links auf die "Ellerbrocker Straße" abzubiegen. Der 67-jährige übersieht hierbei einen von rechts kommenden Pkw welcher mit einem 21-jährigen Friesoyther besetzt ist. Es kommt zum Zusammenstoß im dortigen Kreuzungsbereich, wodurch der Pkw des 67-jährigen gegen einen in der "Emsstraße" wartenden Pkw eines 18-jährigen aus der Gemeinde Saterland stößt. Durch den Zusammenstoß wird der 21-jährige leicht verletzt und ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Da bei dem 67-jährigen der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung bestand wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die "Ellerbrocker Straße" kurzzeitig gesperrt.

