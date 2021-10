Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Täterfestnahme nach schwerem Diebstahl aus Außenlager vom Getränkehandel

Am 01.10.2021, um 13:50 Uhr, teilte ein sehr aufmerksamer Anwohner der hiesigen Dienststelle telefonisch mit, dass er soeben eine männliche und dunkel gekleidete Person mit mehreren vermutlich gefüllten Taschen in dem zum Getränkegroßhandel in der Krapendorfer Straße in 49661 Cloppenburg angrenzenden Maisfeld von seinem Haus aus beobachtet habe. An der o.g. Örtlichkeit ist es in der vergangenen Zeit mehrfach zu Diebstählen von Pfandflaschen gekommen. Nach Eingang der Meldung wurde das besagte Maisfeld zunächst von Kräften der Polizei umstellt. Nach Hinzuziehung eines Diensthundführers der Polizei kann der männliche Täter im Maisfeld durch den Diensthund gestellt und schließlich festgenommen werden. Da zunächst ein zweiter, ggf. durch Stacheldraht der äußeren Umzäunung vom Getränkelager verletzter, Täter nicht auszuschließen war, wurde ebenfalls kurzzeitig die Drohne der "Taktischen Einheit Drohne" der Feuerwehr Cloppenburg zwecks weiterer intensiver Absuche eingesetzt. Ein weiterer Täter konnte jedoch im weiteren Verlauf ausgeschlossen und daher auch nicht festgestellt werden. Der 32-jährige festgenommene Täter ist ohne festen Wohnsitz und bereits häufiger polizeilich wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten.

