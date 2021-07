Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180721-543: Radfahrer bei Überschlag schwer verletzt

Hückeswagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hückeswagen-Marke hat sich am Samstagmorgen (17. Juli) ein Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 51-Jährige aus Remscheid war mit seinem Rennrad gegen 08.10 Uhr auf dem Radweg der Bundesstraße 483 in Richtung Hückeswagen unterwegs. Ein Zeuge berichtete, dass der Radfahrer bei einer geschätzten Geschwindigkeit von etwa 40 - 50 km/h plötzlich das Lenkrad verrissen und sich im Anschluss überschlagen habe. Dabei verletzte sich der Radfahrer so schwer, dass er nach einer ersten notärztlichen Behandlung vor Ort in ein Wuppertaler Krankenhaus eingeliefert werden musste.

