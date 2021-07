Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170721-542 Verkehrsunfall in Hückeswagen-Marke - Motorradfahrer fährt auf Pkw auf und verletzt sich schwer

Hückeswagen (ots)

Am Samstagnachmittag (17.07.) kam es in der Ortslage Hückeswagen-Marke zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann aus Radevormwald fuhr mit seinem Motorrad hinter dem Pkw eines 47-jährigen Wipperfürthers auf der B 483 in Richtung Radevormwald. Der vorausfahrende Wipperfürther musste anhalten weil ein vor ihm fahrender Traktor nach links abbiegen wollte und darum hielt. Der nachfolgende Motorradfahrer erkannte die Situation augenscheinlich zu spät und fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen nahezu ungebremst auf den stehenden Pkw auf. Der Zweiradfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Kölner Krankenhaus. Die Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden.

