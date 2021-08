Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unverschlossene Autos

Arnsberg (ots)

Unbekannte Täter hatten in der Nacht zum Samstag leichtes Spiel auf einem Privatgrundstück an der Dinscheder Straße. Die Täter durchsuchten insgesamt fünf unverschlossene Autos. Keines der Fahrzeuge wurde beschädigt. Insgesamt entwendeten die Täter nur einen geringen Münzgeldbetrag. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 08.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

