POL-COE: Lüdinghausen, Freistraße/Mehrere Autos beschädigt

Unbekannte haben an der Freistraße abgestellte Autos beschädigt. In vier Fällen zerkratzten sie den Lack. In einem Fall beobachtete ein Zeuge drei junge Männer, wie sie den linken Außenspiegel eines Fords abgetreten haben. Die Tatzeiträume liegen zwischen 17 Uhr am Freitag (26.02.21) und 14 Uhr am Samstag (27.02.21). Die Polizei hält einen Zusammenhang zwischen den Taten für möglich. Sie bittet Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

