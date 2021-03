Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kreienkamp/Multimediasystem aus Audi gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben ein Multimediasystem und das Lenkrad eines Audi A4 gestohlen. Der Wagen stand zwischen 21 Uhr am Samstag (27.02.21) und 9.15 Uhr am Sonntag (28.02.21) auf einem Parkplatz am Kreienkamp. Die Täter haben das Schloss an der Fahrertür aufgebrochen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

