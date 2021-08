Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei stellt Einbrecher in Gymnasium

Arnsberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag löste die Alarmanlage eines Arnsberger Gymnasiums aus. Die Polizei durchsuchte daraufhin mit einem Diensthund das gesamte Gebäude. Kurz nach Mitternacht konnten zwei Einbrecher festgenommen werden. Die 17 und 20 jährigen Arnsberger Tatverdächtigen wurden noch in der Nacht von der Kriminalpolizei vernommen. Die Ermittlungen dauern an. (MS)

