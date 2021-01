Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse geklaut

Beleidigungen beim Bäcker

Hemer (ots)

Unbekannte Täter beklauten gestern, 13.45 Uhr, eine 78-jährige Frau vor einem Supermarkt in der Becke. Die Geldbörse verschwand aus dem Rucksack der Dame. In der Nähe fiel ihr ein verdächtiger Mann auf, der möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Er trug eine helle Hose, eine Kappe und eine Maske und hielt sich an der Bushaltestelle Mendener Straße auf.

Zwei Unbekannte betraten gestern, 9 Uhr, eine Bäckerei an der Hönnetalstraße in Sundwig. Einer von beiden trug keine Mund-Nasen-Maske. Die Angestellte forderte ihn daher auf, den Laden zu verlassen. Daraufhin beleidigte der Begleiter die Kassiererin als Hure und Schlampe. Die Männer flüchteten.

Personenbeschreibung: rundlicher Körperbau, ca. 175 - 185 cm groß, ca. 40 Jahre, Monteurs-Bekleidung.

Hinweise nimmt die Wache Hemer entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell