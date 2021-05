Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern-Vadrup. Bei Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss gestanden

Warendorf (ots)

Am Samstag, 8.5.2021, 14.20 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Auto rückwärts gegen einen geparkten Pkw, der an der Straße Wiewelhock in Vadrup stand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der 28-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Der vom Dülmener freiwillig durchgeführte Drogenvortest war positiv, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren stellten die Beamten den Führerschein des Autofahrers sicher.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell