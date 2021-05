Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Sattelzugmaschine und Auflieger mit Holzhackschnitzel gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Sonntagnachmittag (9.5.2021, 15.00 Uhr) und Montagmorgen (10.5.2021, 5.30 Uhr) an der Rudolf-Diesel-Straße in Sassenberg eine Sattelzugmaschine samt Auflieger. Der Auflieger ist mit Holzhackschnitzel sowie Rindenmulch beladen. Das schwarze Zugfahrzeug der Marke Volvo hat das amtliche Kennzeichen GT-ME 1008, an dem schwarzen Auflieger lautet das amtliche Kennzeichen GT-ME 1007. Wer hat das Gespann gesehen? Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell