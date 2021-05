Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 09.05.2021, gegen 15.45 Uhr kam es auf der Heidestraße in Sassenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 77-jähriger Fahrradfahrer aus Georgsmarienhütte verletzt wurde. Der 77-jährige versuchte am Feldmarksee ein radfahrendes Paar aus Ahlen zu überholen. Hierbei touchierte er die 69-jährige Ahlenerin und beide kamen zu Fall. Hierbei zog sich der 77-jährige Radfahrer Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau blieb unverletzt.

