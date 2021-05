Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum - 2 Verletzte nach Verkehrsunfall, Fahrer alkoholisiert

Warendorf (ots)

Am 07.05.2021, gegen 20.15 Uhr kam es in Beckum auf dem Konrad-Adenauer-Ring zu einem Alleinunfall, bei dem 2 Personen verletzt wurden. Ein 28-jähriger Beckumer fuhr mit seinem PKW auf dem Konrad-Adenauer-Ring und beabsichtigte nach rechts in den Werseweg abzubiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen PKW und fuhr gegen eine Straßenlaterne auf der dortigen Verkehrsinsel. Während der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten der Polizeiwache Beckum beim Fahrer Alkoholeinfluss festgestellt. Deshalb wurden ihm in einem nahe gelegenen Krankenhaus Blutproben entnommen. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Mit im Fahrzeug war ein 37-jähriger Beckumer als Beifahrer. Der 28-jährige Fahrer und sein Beifahrer wurden durch die Kollision beide leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ungefähr 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell