POL-WAF: Beckum. Seniorin bei Raubüberfall verletzt - Täter gleich mehrfach aktiv

Ein Raub zum Nachteil einer 86-jährigen Beckumerin ereignete sich am Samstag, den 08.05.2021, auf der Deipenbrede in Beckum. Die Seniorin ging mit ihrem Rollator spazieren, als sie um 14.50 Uhr von einem bislang unbekannten Täter angesprochen wurde. Der Mann hielt ihr einen Zettel vor, um sich scheinbar nach dem Weg zu erkundigen. Dann jedoch riss er an der Gehhilfe der Frau und entwendete so ihre Handtasche aus dem Korb. Die 86-Jährige konnte sich nicht mehr halten und stürzte zu Boden. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein nahgelegenes Krankenhaus.

Der Polizei liegt folgende Täterbeschreibung vor: 20 bis 30 Jahre alt, männlich, circa 185 cm groß, dunkelbraune kurze Haare, kein Bart, bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung und einer dunklen Hose. Der Unbekannte flüchtete nach der Tat zu Fuß in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Jedoch konnte die Handtasche des Opfers in Tatortnähe aufgefunden werden.

Bereits um 13.45 Uhr ereignete auf dem Martinsring in Höhe des dortigen Spielplatzes ein Handtaschendiebstahl. Auch hier hielt der Täter seinem 80-jährigen Opfer einen Zettel vor, um aus dem Rollator eine Handtasche zu stehlen. Zur Gewaltanwendung kam es nicht. Der Unbekannte konnte sehr ähnlich beschrieben werden. Bei der Tatausführung trug der Täter zudem ein Baseball-Cap sowie einen dunklen Mund-Nase-Schutz. Auch hier wurde die Tasche in Tatortnähe sichergestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, Telefon 02521-9110 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

