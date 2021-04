Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Jagdwilderei im Jagdrevier Brohl?

Brohl (ots)

Am 25.04.2021, gg. 16 h wurden im Jagdrevier Brohl zwei Schlingen aus extrem starkem Kunststoffseil (ca. 3 - 4 mm Durchmesser) im Bereich "Hinterer Wald" (Hirschkanzel) gefunden, welche ganz offensichtlich zum Fang von Rehwild aufgestellt waren. Die beiden Schlingen mit einem Durchmesser von 18 cm waren so an Bäumen angebracht, dass sich ein dicht daran vorbeiziehendes Stück Rehwild durchaus mit einem Lauf oder dem Kopf / Hals darin hätte verfangen und dadurch letztendlich festgehalten oder sogar stranguliert werden könnte. Offenbar waren diese Schlingen auch ganz bewusst in dem dortigen Eichen-/Buchenbestand aufgestellt worden, da in diesem Waldbereich ein größeres Rehwildvorkommen zu erwarten ist. Hinweise auf den / die Täter bitte an die Polizei in Cochem.

