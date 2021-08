Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Bestwig: Unbekannte Täter brachen am Freitag in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses auf dem Grafschafter Weg ein. Zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr betraten die Täter vermutlich durch die Haustür das Gebäude. Anschließend brachen sie die beiden Wohnungstüren auf. Die Wohnungen wurden durchsucht. Angaben zur Beute können bislang nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

