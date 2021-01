Polizei Dortmund

POL-DO: "Bitte verstecken Sie meine Drogen": Polizei kann leider nicht alle Wünsche erfüllen

Die Polizei hilft gerne. Ein 28-jähriger Dortmunder musste am Dienstag (5.1.2020) jedoch das Gegenteil erfahren. Er brach in Tränen aus.

Die Vorgeschichte: Bei Ermittlungen verdichteten sich Erkenntnisse über den Drogenhandel im Gerlachweg in Dortmund-Westerfilde. Dabei erkannten Beamte der Polizei in Huckarde am Dienstag gegen 17 Uhr einen 28-jährigen, der bereits mehrfach unter dem Verdacht stand, mit Drogen gehandelt und diese auch an Minderjährige verkauft zu haben. Der Mann saß bereits einmal in Untersuchungshaft.

Als Polizisten ihn ansprachen, brach er sofort in Tränen aus und bat die Einsatzkräfte darum, seine Drogen zu verstecken. Der Grund: Nach einer Verurteilung befand er sich mit einer Bewährungsstrafe auf freiem Fuß. So nachvollziehbar der Wunsch auch ist: Die Beamten konnten diesen nicht erfüllen.

Stattdessen lieferten sie ihn zunächst ins Polizeigewahrsam ein. Am heutigen Nachmittag soll der Dortmunder einem Haftrichter vorgeführt werden.

