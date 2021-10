Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung 02./03.10.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen

Samstag, 02.10.2021,14:25 Uhr; 49688 Lastrup, Hamstruper Straße/St.-Elisabeth-Straße Ein 83-Jähriger aus Lastrup befuhr mit seinem PKW die Hamstruper Straße aus Richtung Hamstrup kommend in Richtung Kirchstraße. An der Kreuzung Hamstruper Straße/ St.-Elisabeth-Straße/Kirchstraße beabsichtigte er, die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 62-jährigen Lastrupers, der mit seinem Motorrad die St.-Elisabeth Straße aus Richtung Bokeler Straße kommend befuhr. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Cloppenburg

Samstag, 02.10.2021,09:00 Uhr; 49661 Cloppenburg, Jammertal Ein 16-jähriger Radfahrer aus Cloppenburg befährt die Strasse Jammertal aus Richtung Eisenbahnstrasse in Richtung Museumsstrasse. Ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg befährt die Strasse in gleicher Richtung. Beim Vorbeifahren am Radfahrer touchiert er diesen am Lenker; der Radfahrer kommt zu Fall und verletzt sich leicht. Der Verursacher setzt seine Fahrt fort, ohne seine vollständigen Personalien zu hinterlassen. Nun wird wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt.

