Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

25. Januar 2021 | Kreis Stormarn - 23.01.2021 - Siek

In der Nacht von Freitag (22.01.2021) auf Samstag (23.01.2021) haben Unbekannte versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Sieker Supermarkt, in der Hauptstraße zu verschaffen.

Die unbekannten Täter versuchten eine Metalltür im rückwärtigen Bereich des Marktes gewaltsam zu öffnen. Sie scheiterten an der Standfestigkeit dieser Tür.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat in der Nacht, in der Hauptstraße oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell