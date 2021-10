Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Firmengebäude

Don Donnerstag, 30. September 2021, 17.00 Uhr, bis Freitag, 01. Oktober 2021, 15.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter in Vechta, Calveslager Straße, in ein Firmengebäude welches durch einen Brandschaden frei zugänglich ist. Anschließend wurde die Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde steht zur Zeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 entgegen.

Visbek - Diebstahl eines Pedelec

Von Donnerstag, 30. September 2021, 11.30 Uhr, bis Freitag, 01. Oktober 2021, 12.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Visbek, Hagstedt, in eine frei zugängliche Scheune. Hier entwendeten sie ein Pedelec des Herstellers Batavus- Garde E-go. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-9943-0 entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Container

Von Donnerstag, 30 September 2021, 16.00 Uhr, bis Freitag, 01. Oktober 2021, 07.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Am Sternbusch, auf die dortige Großbaustelle. Hier brachen sie mehrere Baucontainer auf und entwendeten Getränke. Ob weitere Gegenstände entwendet worden sind, steht zur Zeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Einbruch in ein Wohnhaus

Am Freitag, 01. Oktober 2021, in der Zeit von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Deindrup, gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus. Anschließend wurden die Räume durchsucht. Entwendet wurde Bargeld, Schmuck und Silberbesteck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 entgegen.

Visbek - Einbruch in Wohnhaus

Von Freitag, 01. Oktober 2021, 18.00 Uhr, bis Samstag, 02. Oktober 2021, 01.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Visbek, Braakkamp, gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus. Ob etwas entwendet wurde steht zur Zeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter der Telefonnummer 04445-95047-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Kfz

Von Mittwoch, 29. September 2021, 18.00 Uhr bis Freitag, 01. Oktober 2021, 14.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Kirchweg, gewaltsam Zugang in einen PKW VW Sharan und entwendeten das verbaute Infotainmentsystem. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 entgegen.

Visbek - Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag, 01. Oktober 2021, in der Zeit von 21.50 Uhr bis 22.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Visbek, Albert-Schweitzer-Straße, auf das Grundstück eines Einfamilienhauses und öffneten dort gewaltsam ein rückwärtiges Fenster. Von einer weiteren Tatbegehung wurde abgesehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter der Telefonnummer 04445-95047-0 entgegen.

Visbek - Einbruch in Wohnhaus

Von Freitag, 01. Oktober 2021, 09.00 Uhr bis Samstag, 02. Oktober 2021, 17.55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Visbek, Ela-Brandström-Straße, gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus. Anschließend wurde mehrere Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter der Telefonnummer 04445-95047-0 entgegen.

Vechta - Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, 02. Oktober 2021, zwischen 06.45 Uhr bis 06.55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Alter Ziegelhof, gewaltsam Zugang zu in ein Zweifamilienhaus. Entwendet wurde nichts. Sachdienlich Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl

Am Sonntag, 03. Oktober 2021, zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Oldenburger Straße ein Paar Apple Air Pods sowie ein Paar weiße NIKE Sportschuhe einer 49-Jährigen aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Leergut

Am Sonntag, 03. Oktober 2021, um 21.15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter von dem Gelände eines Verbrauchermarktes in der Münsterstraße diverses Leergut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In der Zeit zwischen Freitag, 01. Oktober 2021, 19.00 Uhr, und Sonntag, 03. Oktober 2021, 10.00 Uhr, entfernten bislang unbekannte Täter im Pickerskamp zwei Gullydeckel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 03. Oktober 2021, kam es um 18.45 Uhr auf dem Westring zu einem Verkehrsunfall: Ein 18-Jähriger aus Damme befuhr mit seinem PKW den Westring. In Höhe der dortigen Bushaltestelle geriet er ins Schlingern. Der PKW prallte mit der Fahrerseite gegen den Bordstein, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Graben zum Liegen. Der verunfallte Fahrzeugführer konnte selbstständig aus dem verunfallten PKW aussteigen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt ca. 9100,-- Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfälle

Am Freitag, 01. Oktober 2021, um 16.30 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger die Johanniterstraße und beabsichtigte, mit seinem Pkw auf die Landesstraße L76 aufzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 62-jährigen Pkw-Fahrers aus Alfhausen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Schaden in Höhe von 10.035,00 EUR verursacht wurde. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Am Montag, 04. Oktober 2021, kam es um 01.20 Uhr auf der Straße Campemoor zu einem Verkehrsunfall: Ein 22-Jähriger aus Quakenbrück befuhr mit seinem PKW die Straße Campemoor. In einer dortigen Linkskurve geriet in den dortigen Graben. Der 22-Jährige, sowie sein 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell