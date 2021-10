Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Strücklingen - Diebstahl eines Pedelecs

In der Zeit zwischen Sonntag, 03. Oktober 2021, 23.30 Uhr, und Montag, 04. Oktober 2021, 04.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das neben dem Wohnmobil eines 72-Jährigen aus Zeven im Reisemobilpark Sagter Ems abgestellte und mit einer Regenhaube bedeckte schwarze SAXONETTE Pedelec Urban inkl. BOSCH Akku. Das Fahrrad hat eine 7-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Saterland OT Ramsloh - Diebstahl eines Mofas

In der Zeit zwischen Sonntag, 03. Oktober 2021, 18.00 Uhr, und Montag, 04. Oktober 2021, 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Elisabethfehner Straße das rote PEUGEOT Mofa Jetforce eines 17-Jährigen aus dem Saterland. Versicherungskennzeichen: 427RCU (blau). Die Verkleidung ist mit diversen Aufklebern versehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Saterland OT Ramsloh - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In der Zeit zwischen Freitag, 24. September 2021, 20.00 Uhr, und Freitag, 01. Oktober 2021, 15.00 Uhr, lösten bislang unbekannte Täter in der Elisabethfehner Straße augenscheinlich die Radmuttern der linksseitigen Anhängerbereifung eines BRENDERUP Tandemachsanhängers 2500 GB eines 43-Jährigen aus Ramsloh. Der vordere Reifen löste sich während der Fahrt. Bei einem sofort eingeleiteten Zwangshalt konnten beim hinteren Reifen die Muttern mit der Hand angezogen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Friesoythe - Unfallflucht

Am Montag, 04. Oktober 2021, kam es um 09.30 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Zur angegebenen Tatzeit hatte ein73-Jähriger aus Friesoythe seinen PKW Daimler B-Klasse auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes abgestellt. Als er zu seinem Pkw zurück kehrte, bemerkte er hinten rechts über dem Kotflügel einen frischen Unfallschaden an seinem PKW fest. Der Schadensverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden in Höhe von 600,-- zu kümmern.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Montag, 04. Oktober 2021, kam es gegen 20.05 Uhr in der Emsstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 43-Jährige befuhr mit ihrem PKW die Emsstraße und beabsichtigte, nach rechts in die Ellerbrocker Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 39-Jährigen aus Friesoythe auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Bösel - Verkehrsunfall

Am Montag, 04. Oktober 2021, kam es um 13.50 Uhr auf dem Heideweg zu einem Verkehrsunfall: Ein 48-Jähriger aus Friesoythe und ein 54-Jähriger aus Garrel befuhren in genannter Reihenfolge den Heideweg in Bösel. Als der 54-Jährige beabsichtigte, nach links in die Straße Am Wald abzubiegen, wurde dies durch den 48-Jährigen übersehen. Er setzte zum Überholen an. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000,-- Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

