Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdiebstahl 600 Euro Bargeld entwendet

Zweibrücken (ots)

Zeit: 09.09.2021, 16:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Poststraße 23

SV: Der 76- Jährige Geschädigte wollte auf der Deutschen Bank in Zweibrücken 600 Euro Bargeld einzahlen. Vor dem Eingang wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen, welcher Kleingeld für den Parkscheinautomaten gewechselt haben wollte. Daraufhin nahm der Geschädigte seine Geldbörse vor sich. Der unbekannte Mann nahm sich aus dem Geldbeutel des Geschädigten ein 10 Cent Stück heraus und warf ihm dabei ein 50 Cent Stück hinein. Anschließend lief die Person in Richtung Parkautomaten gegenüber der Bank davon. Erst später, in der Bank, bemerkte der Geschädigte, dass ihm die 600 Euro entwendet wurden. Die Person konnte der Geschädigte wie folgt beschreiben: - zw. 50 und 60 Jahre alt - 175 cm groß - halb Glatze, ansonsten braune, glatt gekämmte Haare - kräftige Figur

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell