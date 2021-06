Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter/OT Borgloh: Peugeot auf Parkplatz einer Arztpraxis beschädigt - Verursacher flüchtet

Hilter (ots)

Am Montagmorgen parkte ein grauer Peugeot 3008 zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr vor einer Arztpraxis an der "Ebbendorfer Straße", zwischen der "Hauptstraße" und dem "Boymanns Weg". In dem Zeitraum beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, den Compakt-SUV im Heckbereich. Der Verursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei aus Dissen sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallflüchtigen oder seinem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05421/921-390 zu melden.

