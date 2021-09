Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf der L485 im Begegnungsverkehr

Lemberg (ots)

Am Donnerstag, um 15:26 Uhr, befuhr ein Wohnmobil die L485 aus Richtung Glashütte kommend in Richtung Langmühle. An einem Kurvenausgang kam ein weißer Transporter mit hoher Geschwindigkeit entgegen und es kam zur Kollision der beiden Außenspiegel. Der Fahrer des Transporters setzte unbeeindruckt seine Fahrt fort. Die Schadenshöhe am Wohnmobil wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

