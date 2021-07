Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Einbruch in Imbiss - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Durlach (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt in einem Imbiss in der Durlacher Karlsburgstraße und erbeuteten einen geringen Betrag an Wechselgeld. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

