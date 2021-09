Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hasenbergstraße

Dahn (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 19.08., bis Donnerstag, 09.09., versuchten unbekannte Täter die Terrassentür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hasenbergstraße aufzuhebeln. Die Schäden an der Terrassentür wurden von den Bewohnern erst nach Rückkehr aus dem Urlaub entdeckt. Den Tätern gelang es offensichtlich nicht in das Haus einzudringen. Die Beseitigung der deutlichen Hebelspuren dürfte mit etwa 200 Euro zu Buche schlagen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell