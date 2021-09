Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schockanruf, Falscher Polizeibeamter

Bechhofen (ots)

Zeit: 09.09.2021, 11:00 Uhr - 11:10 Uhr

Ort: Bechhofen

SV: Ein Mann meldete sich telefonisch bei dem 63-Jährigen Geschädigten und gab sich hierbei als einen Polizeibeamten aus. In dem Telefonat gab er an, dass dem Geschädigten sein Kind Probleme hätte und dringend Hilfe benötigen würde. Anschließend übernahm seine angebliche Tochter das Gespräch und sprach den Geschädigten mit "Papa ich bin's" an. Daraufhin beendete der Geschädigte das Telefonat und nahm mit seiner tatsächlichen Tochter telefonisch Kontakt auf, welche ihm versicherte, dass es ihr gut gehen würde und nichts passiert sei.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken hat Ermittlungen wegen versuchten Betruges aufgenommen und rät dringend, bei solchen oder ähnlich gelagerten Anrufen niemals auf Geldforderungen der Betrüger einzugehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell