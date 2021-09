Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Rucksacks

Zweibrücken (ots)

Tatzeit: 08.09.21, 14:00 Uhr - 08.09.21, 16:00 Uhr Tatort: Ontariostraße 10 Der 31- Jährige Geschädigte stellte seinen Rucksack ich der Ontariostraße in Höhe der Nr. 10 an einer Hauswand ab, um dort Rasenmäharbeiten zu verrichten. Aus seinem Rucksack wurde währenddessen sein Geldbeutel mit EC-Karte, AOK-Karte und der Aufenthaltserlaubnis entwendet, sowie 300 Euro Bargeld und ein Mobiltelefon (Samsung Galaxy S10Plus). Die Sim-Karte des Mobiltelefons wurde durch den Täter vorher entnommen und lag am Rucksack. Ein weiterer Mitarbeiter habe gesehen wie ein junger Mann, nähere Beschreibung unbekannt, zuvor eine längere Zeit am Rucksack stand. Eine konkrete Tathandlung konnte der Zeuge nicht erkennen.

