Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Reifen zerstochen

Contwig OT Stambach (ots)

Tatzeit: 07.09.21, 22:45 Uhr - 08.09.21, 07:00 Uhr Tatort: Flurstraße Sachbeschädigung am Fahrzeug. Über Nacht wurde an einem weißen Toyota Prius alle vier Reifen zerstochen. Der Pkw stand in der Flurstraße am rechten Fahrbandrand.

