Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Neubau in der Ulmer Straße (22. - 25.05.2021)

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Samstag bis Dienstagnachmittag, vermutlich aber über das Pfingstwochenende, sind unbekannte Täter in einen Neubau in der Ulmer Straße Ecke Schramberger Straße eingebrochen und haben daraus hochwertige Baugeräte entwendet. Nach den bisherigen Ermittlungen gelangten die Einbrecher über den frei zugänglichen Eingang des Neubaus in das Innere des Gebäudes. Im Keller des Neubaus brachen die Eindringlinge gewaltsam eine provisorisch angebrachte Metalltür mitsamt der Türzarge aus der Verankerung. Aus dem dahinterliegenden Kellerraum entwendeten die Täter ein Geberit Pressgerät sowie eine Bohrmaschine der Marke Makita im Gesamtwert von rund 3000 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die Unbekannten wieder über die Eingangstür des Neubaus. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

