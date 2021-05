Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Vorbeifahren geparktes Auto gestreift und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (25.05.2021)

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 21 Uhr, in der Gustav-Schwab-Straße kurz vor der Kreuzung Erzbergerstraße ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Dort fuhr ein Unbekannter zu dicht an einem geparkten Mercedes der E-Klasse vorbei, streifte diesen und richtete so rund 4000 Euro Sachschaden an dem Mercedes an. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

