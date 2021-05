Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Brennendes Schilf führt zu Feuerwehreinsatz (25.05.2021)

VS-Villingen (ots)

Hinter der Haslachschule an der Görlitzer Straße ist am Dienstagabend, gegen 17.45 Uhr, auf einer Freifläche nahe dem Ziegelbach rund 200 Quadratmeter Schilf in Brand geraten und musste von der mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften anrückenden Feuerwehr Villingen gelöscht werden. Die Ursache der Brandentstehung konnte bislang nicht geklärt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell