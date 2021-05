Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkrs KN) Farbsprüher unterwegs

Bietingen (ots)

In der Hohackerstraße und in der Dorfstraße war in der Nacht zum Dienstag ein Schmierfink unterwegs, der einen Verkehrsspiegel, einen Briefkasten der Post und ein Hinweisschild mit blauer Farbe besprühte. Die Polizei Gottmadingen hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Höhe des Schadens, der durch die Schmiererei entstanden ist, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Verursacher werden unter Telefon 07731 888-0 entgegen genommen.

