POL-KN: (Stockach, Lkrs KN) Vier Autoinsassen bei Unfall leicht verletzt

Winterspüren (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Linzgaustraße in Winterspüren sind am Dienstagabend gegen 18 Uhr vier Autoinsassen leicht verletzt worden. Ein 49-Jähriger, der in Richtung Malspüren unterwegs war, bemerkte zu spät, dass eine 36-jährige Mazda-Fahrerin vor ihm verkehrsbedingt abbremsen musste. Beim Aufprall zogen sich die zwei Erwachsenen und zwei Jugendliche im Mazda leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Schaden an den Autos beträgt mehrere Tausend Euro

