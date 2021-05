Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel) Bei Ausfahrt aus Tiefgarage Kind übersehen

Singen (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 9-jähriges Kind zugezogen, das am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße mit einem Auto zusammenstieß. Ein 34 Jahre alter Skoda-Fahrer benutzte die Ausfahrt der Tiefgarage der Postarkaden zur Bahnhofstraße und stieß an der schwer überblickbaren Stelle mit geringer Geschwindigkeit gegen das Fahrrad des Kindes, worauf dieses stürzte. Das Mädchen zog sich dabei leichte Prellungen zu und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Ein Sachschaden entstand nicht.

