FW-GL: Rettungsdiensteinsatz im Stadtteil Schildgen erforderte erneut den Einsatz eines Feuerwehrkranes und der Höhenrettung

Ein Rettungsdiensteinsatz der Feuerwehr Bergisch Gladbach erforderte am heutigen Vormittag erneut den Einsatz eines Feuerwehrkranes sowie der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Köln.

Der Rücktransport des Patienten aus dem Krankenhaus in seine Wohnung war aufgrund der baulichen Gegebenheiten des Wohn- und Geschäftshauses über den Treppenraum nicht möglich. So wurden mit Unterstützung eines Feuerwehrkranes und der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Köln der Patient durch ein Fenster wieder in seine Wohnung verbracht.

Die Altenberger-Dom-Straße musste von 10:20 Uhr bis 11:30 Uhr zwischen den Einmündungen Kempener Straße und Leverkusener Straße für den Straßenverkehr voll gesperrt werden. Aufgrund des kurzfristigen Einsatzes war eine umfangreiche Umleitungsbeschilderung vorab nicht zu realisieren.

Im Einsatz waren 7 Fahrzeuge der Feuerwehren aus Bergisch Gladbach und Köln mit insgesamt 20 Einsatzkräften unter Leitung des B-Dienst 2, Heiko Mühlenbein. Unterstützt wurden wir von den Kolleginnen und Kollegen der Ordnungsbehörde sowie von mehreren Einsatzkräften der Kreispolizeibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Das befremdliche Verhalten einiger Passanten hat die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Ordnungsbehörde und Polizei dazu veranlasst, mittels Sichtschutz die Persönlichkeitsrechte des Patienten zu wahren. Einige Passanten mussten auf ihr unangemessenes Verhalten hingewiesen werden, die Einsatzsituation mit Handykameras festzuhalten.

