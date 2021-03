Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nachtrag zur Pressemeldung "Warnung der Polizei: Trickbetrüger bestehlen Gelsenkirchenerinnen" - Bitte um weitere Zeugenhinweise

Gelsenkirchen (ots)

Bei der Polizei sind nach Veröffentlichung der Pressemitteilung "Warnung der Polizei: Trickbetrüger bestehlen Gelsenkirchenerinnen" Informationen eingegangen, die im ersten geschilderten Sachverhalt Hinweise auf ein Fahrzeug ergeben haben. Unsere Pressemeldung vom 15. März 2021, 10.26 Uhr, wird wie folgt ergänzt: Demnach verließen drei Männer am 11. März 2021 mittags in einem dunklen Kombi mit getönten Heckscheiben die Westerholter Straße in Resse, nachdem eine 98-Jährige von Trickbetrügern bestohlen worden war. Auffällig war dabei eine auf dem Fahrzeug angebrachte silberne Alu-Leiter. Zeugen, die an dem betreffenden Donnerstag dieses Fahrzeug gesehen haben und Angaben zu Kennzeichen oder Insassen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.Den Ursprungssachverhalt finden Sie unter https://url.nrw/4Qt.

