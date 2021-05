Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim, Lkr. Tuttlingen) Von der Fahrzeugkupplung gerutscht - Unfall fordert 6000 Euro Schaden (25.05.2021)

Balgheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 6000 Euro Sachschaden an einem Mercedes Citan und an einem Mercedes Vito sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagvormittag, gegen 11 Uhr, an der Einmündung der Bahnhofstraße auf die Tuttlinger Straße (Bundesstraße 14) passiert ist. Ein 81-jähriger Fahrer eines Mercedes Citan Kombis wollte von der Bahnhofstraße auf die bevorrechtigte Tuttlinger Straße nach links in Richtung Spaichingen abbiegen. Da aus beiden Richtung Fahrzeuge auf der B 14 unterwegs waren, blieb der Mann an der Einmündung stehen, um den anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt zu gewähren. Just in dem Moment, als ein Mercedes Vito Kombi - von Spaichingen kommend - an der Einmündung vorbeifuhr, rutschte der 81-Jährige versehentlich von der gedrückten Kupplung des Mercedes Citans. Der Citan ruckte daraufhin nach vorne und streifte dabei die rechte Seite des vorbeifahrenden Vitos. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

