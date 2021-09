Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Rudolf-Meißner-Straße

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 11:00 Uhr, wohl im Vorbeifahren einen in Höhe Rudolf-Meißner-Straße 45 am Fahrbahnrand geparkten Dacia Duster. Die Fahrtrichtung des Verursachers verlief nach dem Schadensbild aus Richtung Lortzingstraße kommend in Richtung Carl-Maria-von-Weber-Straße. Der Frontschaden dürfte eine Höhe von circa 2000 Euro haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell