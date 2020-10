Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Zwei verletzte Personen nach Busunfall im Ortsteil Lanstrop

Dortmund (ots)

Lanstrop: Zur Mittagszeit rückte die Feuerwehr Dortmund kurz nach 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in den Ortsteil Lanstrop aus. Dort war an der Schafstallstraße ein Linienbus aus bislang ungeklärter Ursache in eine Häuserfront gefahren. Der Busfahrer sowie eine Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand schnell fest, dass glücklicherweise keine Personen in dem Linienbus eingeklemmt waren und die Fahrgäste noch vor Eintreffen der Rettungskräfte den Bus größtenteils eigenständig verlassen konnten. Neben dem verletzten Busfahrer klagte eine Mitfahrerin über Kopfschmerzen und wurde ebenfalls vom Rettungsdienst untersucht. Passanten, die den Unfall bemerkten stellten zunächst der verletzten Mitfahrerin temporär ihr Auto zur Unterbringungen zur Verfügung.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher und kontrollierte das Unfallfahrzeug ohne weitere Feststellung auf auslaufende Betriebsstoffe. Auch eine offensichtliche Beschädigung am Gebäude konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht feststellen, jedoch wurde zur weiteren Begutachtung ein Statiker durch die Polizei zur Einsatzstelle angefordert. Abschließend unterstützte die Feuerwehr noch das Verkehrsunternehmen bei der Bergung des Buses, um den Abtransport des Unfallfahrzeuges vorzubereiten.

An dem Einsatz waren 26 Einsatzkräfte der Feuerwache 6 (Scharnhorst), der Spezialeinheit Bergung der Feuerwache 1 (Mitte) sowie des Rettungsdienstes beteiligt.

