Feuerwehr Dortmund

FW-DO: PKW-Brand in der Dortmunder Innenstadt

Bild-Infos

Download

Dortmund-Mitte (ots)

Gegen 19:40 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem PKW-Brand in der Dortmunder Innenstadt gerufen. Als der Löschzug Mitte an der Einsatzstelle eintraf, brannte der PKW bereits in voller Ausdehnung.

Die eingesetzten Kräfte rüsteten sich bereits während der Anfahrt mit Atemschutzgeräten aus und trugen an der Einsatzstelle einen massiven Löscheinsatz vor.

Auf Grund der Brandeinwirkung wurde der Kraftstofftank des PKW beschädigt, welches das Austreten von Kraftstoff auf den Straßenbelag zur Folge hatte.

Um Umweltschäden zu vermeiden, wurde die Spezialeinheit SE-ABC aus DO-Eichlinghofen alarmiert. Der auslaufende Kraftstoff wurde eingedämmt und durch die Spezialeinheit anschließend aus dem Kraftstofftank abgepumpt.Die "Entsorgung Dortmund GmbH" (EDG) wurde mit der Straßenreinigung beauftragt.

An dem Einsatz waren die Feuerwache 1 "Löschzug Mitte", die Feuerwache 4 (Süd) und die Feuerwache 8 mit der Spezialeinheit SE-ABC beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund

Frank Hellmann

Lagedienstführer



Telefon: 0231/845 6040

E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de

www.feuerwehr.dortmund.de

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell