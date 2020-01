Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 34- Jähriger greift Polizeibeamte am Bahnsteig an

Celle (ots)

Die Polizei wurde gestern Abend, gegen 20:20 Uhr, zum Gleis 2 im Bahnhof Celle gerufen, weil ein 34- Jähriger zuvor in der S-Bahn Fahrgäste und das Zugpersonal angepöbelt und außerdem Alkohol getrunken und geraucht hatte. Zudem hatte er keinen gültigen Fahrschein.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme am Bahnsteig griff der alkoholisierte Mann die eingesetzten Beamten an, indem er u.a. einen 30-jährigen Beamten so stark schubste, dass dieser gegen die Zugwand gestoßen wurde.

Gegen die folgende Ingewahrsamnahme wehrte er sich massiv. Außerdem bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten.

Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

