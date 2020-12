POL-PDPS: Graffiti-Schmiererei auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Polizeidirektion Pirmasens

Am Montag, gegen 20:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Conrad-Krez-Straße eine weiße Graffiti-Schmiererei festgestellt, die vermutlich vom gleichen Tag stammt. Es handelte sich um ein weißes Hakenkreuz mit den Buchstaben "A" und "C" sowie den Schriftzug "Silwio stinkt". Es handelt sich hier nicht nur um eine Sachbeschädigung mit geschätzter Schadenshöhe von 200 Euro, sondern auch um eine Straftat gemäß § 86a StGB - "Verwendung von Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation". Zeugen, die im Zusammenhang mit der Schmiererei Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

