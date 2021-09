Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fund von 11 Cannabispflanzen

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 09.09.2021, gegen 00:48 Uhr stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung im Rahmen der Streifenfahrt durch die Straße An der Priesterwiese, Pirmasens mehrere Cannabispflanzen auf einem Balkon fest. Diese wurden von einer Lampe aus dem Innern der Wohnung angestrahlt und die Umrisse der Pflanzen war für die Beamten zu erkennen. Auf Klingeln öffnete ein 47-jährige Mann aus Pirmasens, bei dem es sich um den Wohnungsinhaber handelte. Dieser gewährte den Beamten freiwillig Eintritt in seine Wohnung und auf dem Balkon wurden 11 Cannabispflanzen festgestellt, welche eine Höhe zwischen 1,00 bis 1,20 Meter hatten. Die Pflanzen wurden in der Folge sichergestellt. Der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt und hiernach auf freien Fuß entlassen. | pips

