Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Widerstand nach mehreren Straftaten

Pirmasens und Niedersimten (ots)

Am Dienstag, gegen 09:30 Uhr, überprüfte die Polizei ein in der Littersbachstraße abgestelltes Motorrad. Hierbei wurde festgestellt, dass das Kennzeichen gestohlen war. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen amtsbekannten 31-jährigen Mann aus Pirmasens. In der Nähe seiner Meldeadresse wurde der von ihm genutzte Pkw festgestellt, auf dem ebenfalls ein gestohlenes Kennzeichen montiert war. Kurz darauf konnte der Mann an seinem Motorrad angetroffen werden. Er verweigerte die Aussage. Die Kennzeichen wurden abmontiert und sichergestellt.

Gegen 18:00 Uhr meldeten Anwohner, dass ein Mann orientierungs- und wahllos an Haustüren in der Littersbachstraße klingeln würde. Vor Ort wurde der gleiche Mann, neben seinem Motorrad mit steckendem Zündschlüssel stehend, angetroffen. Der er vollkommen desorientiert war, wurde zur Verbringung in das Krankenhaus ein Rettungswagen angefordert. Damit zeigte sich der Mann nicht einverstanden und versuchte, sich zu entfernen. Auch eine Androhung des Tasers blieb ohne Erfolg. Nun kam es zunächst zu einem Gerangel mit den eingesetzten Polizisten. Der Mann wurde mit vereinten Kräften zu Boden gebracht, obwohl er sich auch mit Fußtritten zur Wehr setzte. Ein dreifacher Einsatz des Tasers im Kontaktmodus blieb ohne Erfolg. Schließlich konnte der Mann gefesselt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht werden, wo ihm auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen wurde. Bei seiner Durchsuchung wurde ein Einhandmesser und Haschisch aufgefunden. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Der Mann blieb unverletzt und verblieb aufgrund seines Zustandes im Krankenhaus. Er sieht einer Vielzahl von Strafanzeigen entgegen. pdps

