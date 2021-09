Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, um 15:30 Uhr, wurde ein Mercedes-Benz, A-Klasse, in Höhe Ringstraße 39 halbseitig in Längsrichtung auf Fahrbahn und Bürgersteig geparkt. Als die Fahrerin nach 5 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war die Fahrertür eingedrückt. Da nun gegenüber ein Parkplatz frei war, der zuvor belegt gewesen war, muss davon aufgegangen werden, dass der unbekannte Fahrzeugführer beim Ausparken mit seiner Heckstoßstange die Fahrertür des Mercedes beschädigt hat. Die Schadenshöhe wird auf 850 Euro geschätzt.

Eine 19-jährige Pirmasenserin befuhr am Dienstag, gegen 19:30 Uhr, mit ihrem Hyundai I10 die BAB 8 aus Zweibrücken kommend in Fahrtrichtung Pirmasens. Kurz vor der Ausfahrt B10/Pirmasens vereinen sich die beiden Fahrspuren in Richtung B62 und von L600 kommend. An dieser Stelle befuhr ein unbekannter LKW, wohl ein Sattelzug mit rotem Auflieger, die linke Spur von der L 600 kommend. Auf der rechten Spur, direkt daneben, befand sich in diesem Augenblick der Hyundai. Der Sattelzug fuhr langsam immer weiter nach rechts, so dass die Hyundai-Fahrerin bis auf den Standstreifen ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dort kollidierte sie mit zwei Warnbaken. Der Sattelzug setzte einfach seine Fahrt fort. Die Schadenshöhe am Hyundai wird auf 1500 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

