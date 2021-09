Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl in der Eventhalle in Zweibrücken

Zweibrücken (ots)

Tatort: Pariser Straße 4.

Tatzeit: 05.09.21, 17 Uhr- 06.09.21 11:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter drangen in die Eventhalle in Zweibrücken ein und versuchten den dortigen Zigarettenautomaten aufzubrechen, was den Tätern jedoch nicht gelang. Der Automat wurde aber hierdurch massiv beschädigt. Die Flucht gelang den Tätern vermutlich über ein offen stehendes Fenster an der Gebäudeseite.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

