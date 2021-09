Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Tatzeit: 06.09.2021, 10:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Bitscher Straße. Der Betroffene wurde in der Bitscher Straße in Zweibrücken einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten drogentypische Auffälligkeiten bei ihm festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Drogentest verlief positiv. Anschließend wurde dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen. Die Schlüssel von seinem Mofa sowie die Prüfbescheinigung wurden präventiv sichergestellt. Den 29-Jährigen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell