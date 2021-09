Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf der L477

Walshausen (ots)

Am Montag, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein weißer Ford Mondeo die L477 aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Walshausen. Ein dunkler Pkw kam in der langgestreckten Kurve bergan entgegen. Die Spiegel der beiden Fahrzeuge touchierten sich, da der bergan fahrende Pkw zu weit links fuhr. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte unbeeindruckt seine Fahrt fort. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Ein nachfolgender Pkw müsste die Szenerie beobachtet haben und kann vielleicht nähere Angaben zu dem Verursacher machen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

