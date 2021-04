Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers - Zeugensuche!

Neuwied (ots)

Am Abend des 14.04.2021 wurde der PI Neuwied mit etwas zeitlicher Verzögerung ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers in Neuwied, Hofgründchen Einmündung Ringstraße, gemeldet. Die Beamten konnten vor Ort nur ermitteln, dass der Radfahrer von der Straße abgekommen und gegen einen Laternenmast gefahren sein soll. Zeugen für das Unfallgeschehen konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Allerdings sollen insbesondere die Ersthelfer Angaben machen können wie der Unfall sich zugetragen hat. Der Fahrradfahrer war mit einem auffälligen gelben Fahrrad unterwegs und kann sich selbst nicht mehr an den Unfall erinnern.

Daher fragt die Polizei Neuwied:

Wer hat am 14.04.2021, zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr, Beobachtungen zu einem Verkehrsunfall im Hofgründchen gemacht?

Wer kann Angaben zu möglichen weiteren Unfallbeteiligten machen?

